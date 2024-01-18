台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在經濟數據方面，2024年美國就業、通膨將持續降溫，聯準會會議記錄顯示更多委員已預期通膨壓力放緩，故市場預期聯準會第2季啟動降息，台灣經濟持續受惠AI與高階晶片需求帶動出口，中國經濟在政策刺激及開放下，企業獲利也開始回升，2024是全球選舉年，為控制地緣政治風險，預期美中關係有和緩發展契機。

依以往歷史經驗，美國近40年來6次快速升息後進入降息循環，股市上漲機會居多，顯示在升息告一段落後，利率對市場影響程度降低，企業及經濟基本面將對股市給予更重要的影響。整體來看，美債殖利率開始下降，有利台灣市場資金動能，台股後市仍將有高點機會，可以逢低分批布局。

劉宇衡指出，雖然台股後市仍不看淡，但預期短線波動度增加，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長標的，目前市場殖利率均值約在3.3％，看好科技產業族群如半導體、IC設計、AI概念、車用電子等供應鏈。