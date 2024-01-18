大麻煙彈。（圖 / 劉詠韻翻攝）

影》新北少年掃黑隊出擊！無良藥頭賣學生毒咖啡包 這下慘了

新北市少年警察隊校園訪查時，發現1名國三生施用毒咖啡包，遂組成專案小組追查，得知少年係從已休學的2名17歲少年處取得毒品，再經向上溯源，鎖定藥頭為23歲施姓男子，昨（17）日發動拘提及搜索，查扣大麻菸彈等證物。偵訊時，施男否認販毒，全案依毒品罪嫌送辦。

少年隊表示，去年於校園查訪時，發現某國中1名國三男學生施用毒咖啡包，警方立即成立專案小組追查，第一波先查獲2名17歲少年涉嫌提供毒咖啡包予該名國三生，再經向上溯源，鎖定從事水電工的施姓男子疑為藥頭，以每包300至350元販售毒咖啡包給少年施用。

新北警少年隊前往犯嫌家中進行搜索。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方經長期監控與蒐證，昨日發動拘提及搜索，在土城區拘提施嫌到案，查扣大麻菸彈38公克。偵訊時，施嫌否認販毒，但經至少3人指證，警方仍依毒品危害防制條例將其移送法辦，並持續向上追查毒品來源。

少年隊表示，為加強校園安全維護，與各分局、派出所及所轄各級學校生輔組、校安及保全人員以學校為單位，建立「校園安全通報網」群組，對校安事件情資及校安熱點即時處置因應。譬如校安保全若發現可疑人士或疑似幫派份子聚集糾眾情事，可立即通報反映，少年隊可立即前往了解並深入追查。

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