美國總統拜登17日在白宮召集國會高層領袖，強調烏克蘭的安全需求，會議時值參議員試圖就一項具有里程碑意義的移民協議達成共識，而該協議可能為烏克蘭、以色列和其他美國盟友提供遲來的近1105億美元援助。

據《美國之音》報導，會議於17日下午3點左右在白宮內閣室舉行，出席會議的議員，包括美國眾議長強生（Mike Johnson）、來自紐約州的眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和來自肯塔基州的參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。白宮向他們介紹了烏克蘭目前對武器和其他援助的需求，稱這是「迫切」和「緊急」的。

強生和其他共和黨人利用與拜登面對面的機會，敦促他採取更嚴厲的邊境安全措施，他告訴總統，共和黨議員要求「實質性的政策改變」，並堅稱白宮在移民問題上的行政舉動削弱了邊境。眾議院共和黨人堅持要求通過一項強硬的邊境安全措施，但並未得到民主黨人支持。

強生在持續了一個多小時的會議結束後對記者表示，「我們理解人們對烏克蘭的安全和主權的關切，但美國人民對我們自己的國內主權、我們的安全也有同樣的關切。」

舒默也在會後對記者發表談話，強調拜登一再表示他願意在某些邊境措施上做出妥協。他還說，在黨派立足的國會，任何努力都必須得到兩黨支持。他說，「談判桌上達成了很多共識，我們必須解決烏克蘭問題，我們必須解決邊境問題。」

另外，白宮也安排了國家安全相關的領導人出席會議，期望可讓新議長認識到援助方案的重要性以及美國當前對世界事務的態度。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，「他願意聽聽這些國會議員想說的話，但這次會議的目的是討論烏克蘭問題。」

事實上，在白宮召開會議之前，麥康奈宣布該援助方案最快可能在下週準備好進行投票，舒默也表達類似的樂觀態度。

舒默也表示，有關邊境安全計畫的談判近幾週取得了進展，他「希望事情朝著正確的方向發展」。舒默還表示，他預計與拜登的會面將增加這項國家安全方案的緊迫性，「就邊境這樣複雜和有爭議的問題達成的任何協議都必須得到兩黨的支持。」