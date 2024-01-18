資深演員林秀玲2008年與大陸籍演員姚卓君結婚，為了專心照顧家庭，曾淡出幕前12年，近期回歸八點檔拍戲。今（18日）林秀玲發文透露：「我出車禍了…..撞得不輕，連車牌都撞飛了」引發關注。

林秀玲18日上午在臉書公開表示，和老公準備一起去上重訓課，豈料竟衰遇車禍，「碰到一位先生，因為家庭因素導致他精神狀況不佳，在不該迴轉的地方快速迴轉，我就算想避免碰撞也沒有辦法，然後就是一連串的等警察、做筆錄、連絡保險公司、找拖吊業者」。

林秀玲出車禍，所幸人沒受傷。（圖／fb@林秀玲）

事故發生後，身為苦主的林秀玲，還反過來安慰肇事者，眼看對方眼眶一陣紅，她內心感到不捨，感嘆：「唉，人生真的有很多功課要作……」最後，林秀玲和丈夫徒步找捷運站，累了就找地方喝咖啡休息，轉念是意外的約會。

眼看寶貝愛車的車頭被撞凹，她哭笑不得地說：「接下來只能靠小黃了。」同時感恩人都沒大礙。消息傳開後，許多演藝圈星友都留言關心，葉家妤：「人沒事平安最重要，還好車子給力有保護到妳」，林秀玲回：「是啊！有盡力煞車，所以安全氣囊沒有爆」；李國超：「過了車關！一切會更順利平安！ok的！轉個念頭海闊天空」，林秀玲回：「是啊！剛開始是驚嚇、然後無奈、然後擔心沒車用，後來才覺得還好只有車損，人都很平安。」