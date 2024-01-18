收到信用卡帳單定要核對刷卡明細，一名男子昨收到好市多聯名卡帳單，發現明細多了一筆800元金額，誤以為是會員費，繳費後才驚覺有異，打電話給銀行客服才知道，是他多年前已剪卡的信用卡年費，他氣得直呼「真的很扯」，所幸在雙方溝通後，銀行表示這筆800元可折抵賣場消費，一票網友也提醒，帳單一定核對明細很重要。

原PO今（17）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說中》指出，昨（17）日收到銀行寄來的好市多聯名卡帳單，明細多一筆卡費800元，本以為是會員費，不疑有他到超商繳費。

但原PO愈想愈不對，打電話到銀行客服詢問，才知道800元費用是他多年前曾申辦信用卡的年費，他表示當初已明確告知銀行要剪卡，沒想到這筆費用竟併入好市多帳單中，讓他直呼「真的是扯到爆。」雙方經協調溝通後，銀行向他表示800元可以到賣場刷卡抵消費。

貼文釣出一票網友哀號，許多人都有相同經驗，提醒不管申辦哪家銀行的信用卡，一定要核對帳單明細，「這每一家銀行都有可能發生的狀況」、「所以我都會對帳單」、「我也遇過，後來打電話給銀行就解決了。」