戰立法院龍頭！ 韓國瑜宣布「韓江配」

國民黨立委當選人韓國瑜今（18）日宣布，與同黨立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，稱要讓民進黨真正感受到6成民意的憤怒，學會謙卑、反省和改變，消息一出立刻引發網友熱議，且大多數人都予以支持，稱「最優秀的組合」、「韓江配真的是絕配」。

韓國瑜今在臉書發文表示，並不是選出一位總統，就從此天下太平、國泰民安，要能成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關。韓國瑜感謝江啟臣同意成為搭檔，並稱要攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的立法局。

而在韓國瑜公布消息不久後，立刻吸引了上百位網友留言，「最優秀的組合」、「支持韓院長加油」、「帥啦，國會讓你們監督，很放心」、「江委員非常優秀，經驗也非常豐富」、「兩位是最棒最優秀的人選」、「韓江配真的是絕配，也是人民之福」、「這才是立法院正能量」、「一定要走自己的路，加油」。