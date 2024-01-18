苗栗縣政府將從19日起連續3天提供民眾免費春聯，苗栗縣副縣長鄧桂菊與小朋友們一同寫春聯。（謝明俊攝）

苗栗縣政府將從19日起連續3天提供民眾免費春聯，由書法名家親手書寫春聯贈給民眾。（謝明俊攝）

苗栗縣政府將從19日起連續3天提供民眾免費春聯，由書法名家親手書寫春聯贈給民眾。（謝明俊攝）

苗栗縣政府將從19日起連續3天提供民眾免費春聯，苗栗縣議員鄭碧玉與小朋友們一同寫春聯。（謝明俊攝）

苗栗縣政府將從19日起連續3天提供民眾免費春聯，苗栗縣議員徐筱菁與小朋友們一同寫春聯。（謝明俊攝）

為迎接2024甲辰龍年的到來，苗栗縣政府特別舉辦「欣欣向龍賀新歲」活動，縣府攜手苗北藝文中心，從1月19至21日共3天，邀請30位書法名家在縣府及苗北藝文中心現場揮毫，讓民眾免費兌換索取春聯，歡喜迎接龍年到來，並祝福鄉親在新的一年「龍瑞盈門、百業昌榮」，各行各業都能收穫滿滿，業績長紅，財源滾滾來。

縣府文觀局表示，縣府為顯現書法的多元性，每年求新求變，結合了燈籠、陶板、卷軸等異媒材，使書法融入創新思維而更加生活化、平民化，精心編製春聯結合木製窗花的創意設計，由羅笙綸、邱瑞霞兩位老師進行揮毫，為富有傳統意義的春聯注入新色彩、賦予新生命，象徵來年「心想事成，龍福齊天」。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，農曆春節將至，縣府攜手苗北藝文中心，定於1月19至21日舉辦「欣欣向龍 賀新歲」新春揮毫活動，3天共邀請30位書法名家現場揮毫，讓民眾免費兌換索取春聯，活動分別在縣府及苗北藝文中心舉辦，分別為苗栗縣政府一辦大廳舉行共3場次，分別為1月19日上午9時至11時30分、下午2時至4時30分；1月20日上午9時至11時30分，憑2023年11-12月及2024年1-2月未列印買受人統一編號的發票收執聯，不限金額，即可兌換，根據發票數量不同，可兌換不同種類的春聯。

苗北藝文中心共2場次，分別為1月21日上午9時30分至11時30分及下午1時30分至3時30分，可憑「MBAC苗北藝友」有效卡友身分、「苗北志工證」、「2024苗北之星歌唱大賽」發票，或加入、訂閱「苗北藝文中心官方LINE、Youtube、臉書」、填寫活動問卷、按讚「苗北藝文中心臉書粉絲頁」置頂貼文、活動當日打卡並標記「苗栗縣苗北藝文中心」、至展覽室及藝廊參觀拍照，並於FB或IG打卡標註，以免費兌換不同種類的春聯。活動募集的發票將全數捐贈給縣內社福機構，以公益行動幫助更多人。