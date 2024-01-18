法務部調查局因應近年來境外敵對勢力對我認知作戰，攻擊、手法日趨頻密多元，17日正式成立「認知戰研究中心」。法務部長蔡清祥致詞表示，境外敵對勢力近年擴大對我認知作戰強度及廣度，圖以「溫水煮青蛙」卸除國人心防，已使我面臨空前國安威脅。

調查局長王俊力強調，境外敵對勢力為破壞我民主制度運作，近年積極利用內容農場剪輯、重製影音圖檔，透由網路及社群平台散布各種錯假及爭議訊息，試圖分化社會內部團結，進而影響各級選舉結果，因此調查局成立研究中心進行防範、反制。

調查局表示，「認知戰研究中心」是統合調查局兩岸情勢研析處、國內安全調查處、資通安全處，下設認知研究、資料分析、應處反制3組，引入認知作戰背景源起、策略手法、趨勢態樣等學術理論，輔以蒐集、分析境外敵對勢力傳散影響我國家安全、擾亂社會安定、破壞友盟關係等爭訊即時通報，並使用軟體工具溯源清查異常帳號、協請社群平臺業者下架、發布新聞揭露。

另「認知戰研究中心」聘請學者專家擔任諮詢委員，提供專業分析意見，並舉辦研討會或與國內外智庫、執法機關交流合作，透由工作研討或經驗分享，提升因應境外敵對勢力對我認知作戰能量。

調查局表示，面對與日遽增的假訊息攻擊，調查局2018年成立假訊息防制中心，2020年由總統蔡英文親自揭牌成立資安工作站，擴大守護資訊安全面向及深度；調查局去年出版「習近平時期對台認知戰作為與反制」專書，有系統性研究認知作戰理論基礎、邏輯脈絡，盼將相關研究成果分享國際友盟及智庫，協助國際社會共同防堵境外敵對勢力。

調查局今舉行「認知戰研究中心」揭牌典禮，由調查局長王俊力主持，包括法務部長蔡清祥、國家安全局副局長徐錫祥，調查局副局長孫承一、吳以公、前副局長文瀚、主任秘書余尚賢、局本部一級主管及台北市調查處處長洪慶裕等人出席觀禮。