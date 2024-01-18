葡萄是許多人都喜愛的水果，其不僅好吃，還能為身體帶來許多正面影響。對此，營養師高敏敏表示，葡萄富含花青素和多酚類等營養素，具維護私密處健康、防癌、養顏美容、降血壓、恢復體力的作用，而其抗氧化營養主要集中在皮跟籽，兩者一起吃更能獲得好處。她並提醒，葡萄要吃之前再洗，因為洗過就不能放，容易壞掉、營養流失。

高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」發文表示，葡萄若依顏色來區分，可分成綠、黑、紫、紅色，各有不同的營養特色，如綠葡萄維生素C最高，能助膠原蛋白生長、抗氧化；黑葡萄維生素B1含量略勝一籌，可補充活力跟免疫力；紫葡萄富含維生素A，有助暗視力更好；紅葡萄熱量相對低，富含花青素、多酚類助抗老。

整體來說，高敏敏盤點以下食用葡萄的6大好處：

1、私密處健康：含有白藜蘆醇、鞣花酸和前花青素，可以維護私密處健康。

2、抗發炎：所含酚酸類和類黃酮，有助清除自由基，具良好抗發炎、抗癌效果。

3、整顆都能吃：葡萄的皮、籽都有營養，建議連皮帶籽一起吃，營養更豐富。

4、養顏美容：維生素C含量高，能促進膠原蛋白合成，有益於肌膚美白、保濕。

5、降血壓：葡萄屬於高鉀水果，可穩定血壓，但腎臟病友務必要注意攝取量。

6、恢復體力：葡萄屬於中高升糖水果，含有大量葡萄糖可快速恢復能量，適合運動後想加速補充體力，但控糖者、糖尿病友不適合多吃。

高敏敏補充，一般人建議每天可吃2～3份水果，而1份水果大約15顆葡萄。她並提醒，葡萄要吃之前再洗，因為洗過就不能放，容易壞掉、營養流失；沖洗後，注意應連梗剪下，不要硬拔，接著浸泡流動水約10分鐘即可享用。