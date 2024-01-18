台灣AV女優苡若擁有傲人D級身材，加上和網紅鄧佳華合作拍攝《華根初上》爆紅，知名度水漲船高，不過近來疑似拍片量銳減，導致收入受到影響，竟在推特刊登廣告，指出除了拍AV外，也有接S（性交易），引發網友熱議。

苡若去年因為男優文森借錢不還，兩人鬧翻對簿公堂，引發軒然大波，沒想到近來在推特刊登廣告，再次鬧上新聞版面，根據《三立新聞網》報導，由於大陸廠商紛紛撤回贊助，導致台灣女優拍片量銳減，苡若連帶受到影響，因此年初在推特刊登廣告，公開表示除了拍AV，也有接S（性交易），有意者可直接洽詢網紅「小商人」，不過前提是要先提供九項性病體檢報告。

苡若在推特刊登廣告，表示有在接S（性交易），並由網紅小商人擔任聯繫窗口。（圖／ 苡若Yi Ruo 推特）

對此，小商人表示是為了幫苡若衝高人氣，才會讓她在推特刊登廣告，但不諱言這段期間確實有不少人詢問，接著透露她有金主包養，不需要下海接客，未來也不考慮在台灣經營性產業，畢竟仇家有點多，倘若苡若願意跑國外行程，不排除幫對方接洽海外金主。

苡若與鄧佳華合作拍攝《華根初上》打開知名度，不僅引發網友嘲諷，負面輿論更是排山倒海而來，對此，她在推特霸氣反擊酸民：「我不是被鄧佳華上過的女人，我是上過鄧佳華的女人。你們期待我社會性死亡？那我不就是個移動的生化武器？」此外，還不忘幫鄧佳華平反，指出他本人行為舉止跟網路上不一樣，接著強調﹕「不會因與鄧佳華共事為恥」。