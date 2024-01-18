樂天桃猿18日宣布續約去年表現亮眼的洋投威能帝，預計在2月底台加入春訓，他透過影片向球迷打招呼，相約在桃園球場見，也期望自己今年可以繼續保持競爭力，再次率隊打進季後賽。

威能帝在去年季中加盟桃猿，是球隊相當倚重的先發戰力，去年出賽8場皆為先發登板，例行賽戰績4勝1敗、自責分率2.09，一路和球隊闖入台灣大賽。

去年球季結束後球團就積極與威能帝洽談合約，並在近日達成合約共識，樂天球團表示，去年威能帝的表現，無疑對球隊有很大的加分，很高興威能帝回到樂天桃猿，也相期待他能夠發揮過往的水準。

目前威能帝仍在自主訓練，預計於2月抵台加入球隊春訓，他透過影片說，自己相當開心能夠回到樂天，期待今年能夠再次和球隊一起打入季後賽。

桃猿去年11月中公布網羅日本獨立聯盟投手鈴木駿輔（Shunsuke Suzuki），再成功續約威能帝，今天《ESPN》也報導前富邦悍將洋投邦威將回鍋中職，但是是加盟桃猿，對此，球團證實有跟邦威證實，有正式簽約後會告訴大家好消息。