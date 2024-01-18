以台灣通訊市場來說，由於台灣智慧機產品的生命週期會受到電信業者補貼左右，第一年產品週期電信業者的補貼會激勵消費者的換機意願。台灣今年電信業者從5家變成3家，陳啟蒙認為，以前有台星、亞太電的主力市場在500元資費以下市場，但洗牌成新電信三雄之後，三家業者在競合的關係上，勢必會朝向提高ARPU，這和三星所著重的旗艦市場剛好不謀而合，且對新整軍的新台灣大(3045)、遠傳(4904)來說，如何透過提供消費者價值，拉高貢獻度是當前重點。

陳啟蒙也分享，本次和三家電信業者在洽談Galaxy 24系列資費時，今年三家電信業者對於這全新的競合關係，也都相當正向。

三星今年策略將持續衝刺高階產品領域，最新一代旗艦產品扮演主攻不對外，也會操作N-1策略，以延續產品生命週期。所謂的「N-1」策略就是針對上一代旗艦機做出亮點，包括行銷優惠、與電信業者綁約合作等，都是三星會努力的方向。

就台灣整體市場佔比來說，陳啟蒙表示，2023年整體市場高中低階價格帶約為5:2:3，三星在2023年則成功達成去年目標，高中低階占比為4:4:2，2024年三星更訂定5:3:2的目標，期望透過AI的體驗、N-1代的操作策略，拓展更多高階市場。

展望2024年，陳啟蒙對於台灣智慧型手機市場的回溫釋出樂觀預期，看好會有5%的正成長，但不突破性成長機會不大，他也點出3大因素，首先，GDP回溫下整體總經面轉好；再者，在疫後旅遊潮以及大選結束後，消費活動回歸正常；最後，就是感受到電信業者的積極度，電信業、手機業兩者可以借力使力，共同帶動市場成長。