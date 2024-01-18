寒假即將到來，考量經濟弱勢學童因學校放假沒有營養午餐可吃，桃園市教育局辦理寒暑假愛心午餐政策，邀請學校與鄰近店家或超商合作，學生只要持學校發的餐券到指定商家，都能兌換愛心午餐，偏遠學校則改以物資發送方式讓學生帶回家，期許每一個孩子在長假期間不要餓肚子，今年寒假共有4414位學生受惠。

桃園市教育局長劉仲成，18日赴內壢愛心店家四海遊龍自立店頒贈感謝狀給老闆梁惠軍。他說，多年前罹患肝癌，靠妻子捐肝手術長達21小時才重獲新生，撿回一命後有所頓悟，認為有能力就要幫助有需要的人，號召客人一同響應贊助，每月愛心餐費用約5萬元。他響應教育局寒暑假愛心午餐，為了讓學生有更豐富的餐食可選擇，不僅將餐點種類從3樣增加到6樣，學生也可以一次用2至3張餐券兌換份量大的冷凍水餃，帶回家和家人一起享用。

梁惠軍說，曾有一位單親爸爸帶著孩子來領餐，在父親節，孩子還送他1張父親節卡片，覺得非常窩心，平時店內提供愛心餐券，只要學生真的有需要，都可以去店裡找他領取午餐。

劉仲成表示，今年寒假自1月20日起至2月15日，高國中小學校每日補助弱勢學生60元午餐費，依學校地區特性，有25校與周邊小吃店、便當店合作，可持餐券或以簽名方式到合作商家領取餐點，另與超商配合則有137校，部分偏遠學校共計49校則以物資，如米、麵條、罐頭等方式讓學童能帶回家烹煮。全市共有211家愛心午餐店家，讓這群家庭經濟上有困難的孩子，在寒假期間得以溫飽。

桃園市政府為了持續照顧弱勢學童，成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，補助每位學生於寒暑假期間每日午餐費，今年寒假經各校申請共有4414位學生受惠，補助經費715萬680元。