頭份市賴清添獎學金18日上午由頭份市長羅雪珠頒發，由目前就讀台中科技大學的徐珮紋等6名同學獲獎。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市賴清添獎學金18日上午由頭份市長羅雪珠偕賴清添姪孫賴昌秀，在頭份市公所頒發，由目前就讀台中科技大學的徐珮紋等6名同學獲獎，獲頒獎狀及獎學金3仟元。

頭份市公所表示，賴清添是頭份蟠桃莊人氏，日據時代經營布莊，台灣光復後至台北開染整廠，1960年代回頭份爭取外資創辦中纖、華隆、聯合耐隆等3大廠，為東南亞10大企業廠，替國家及苗栗故鄉創造極高的經濟產值，是頭份紡織界的知名企業家，賴清添辭世後長子賴金文為紀念父親捐辦獎學金，委託頭份市公所成立賴清添獎學金專戶。

為有效運用獎學金及確立核發標準，市公所訂定賴清添紀念獎學金管理辦法，並設置管理委員會，於每年10月份開放申請獎學金，經委員會審查後核發，市公所今年請賴清添先生姪孫賴昌秀協助擔任委員並一同頒獎。

市長羅雪珠鼓勵符合資格的頭份優秀學子多加利用申請獎學金，市民及其子女設籍6個月以上，並就讀大專院校在學學生或應屆畢業生提出前一學年度大專成績證明（大學四年、專科二年制或五專後二年）上、下學期平均學業成績80分以上，操行乙等以上，體育成績70分以上（身心障礙者不在此限），若該學年度無體育成績者，則毋須再檢附其他學年度的體育成績證明。大專院校係指國內各公私立大學、獨立學院及專科學校而言，不包含研究所、大專院校夜間部、空中大學、空中專校、師範大專院校公費生。