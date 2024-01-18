金門地區22至24日氣溫都會維持在「極寒」，白天氣溫接近10度，夜間也只剩個位數，室外的體感溫度也都很接近0度。(圖／翻攝自金門氣象站)

金門地區今(18)日白天陽光普照，氣溫約為16-21度相，舒適宜人，不過這也是本週僅剩的溫暖。金門氣象站指出，週五(19日)晚上開始的雨勢將揭開本週氣溫「大跳水」的序幕。週六(20日)起東北風一路增強，氣溫將持續性的下降，直到下週一(22日)觸底，又將出現10度以下低溫。

金門氣象站表示，下週一氣溫觸底但卻沒有回升，週一至週三(22至24日)氣溫都會維持在「極寒」，白天氣溫接近10度，夜間就只剩個位數了，室外的體感溫度也都很接近0度，幸好這波風速不強，不然待在室外就會更痛苦。所以家裡有甚麼壓箱寶等級的防寒的裝備，都請盡量拿出來，都會用到的！

金門氣象站也提醒，週五晚至週六(19至20日)在冷空氣到達之前，將有一波明顯雨勢，所以週六起床時，濕冷的感受會很強烈，建議請大家在週五晚上睡覺前，床邊也備件保暖衣物，以備起床時之所需。