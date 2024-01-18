2024總統大選落幕，國民黨這次在本命區大失守，新北市長侯友宜表示「最大的原因是侯友宜」不是別人，跟誰的因素完全沒有關係，新北市有很多的支持者，都站出來給他支持及鼓勵，不管是韓國瑜、謝龍介、柯志恩還有很多不分區立委都前來力挺，所以所有的因素就是一個因素而已，就是他自己，跟誰的因素完全沒有關係。

今（18）日新北市長侯友宜視察，「二重疏洪道左岸加高工程」，被媒體問及敗選及謝票行程，侯友宜表示會跟利用六日休息時間以及下班後的時間，感謝支持者這段時間辛苦的幫忙，會以不影響公務的時間，去跟大家說謝謝。

國民黨主席朱立倫表示謝票行程將於這周五啟動，第一場感恩茶會將從新北出發，侯友宜也表示，做任何事情都要學會面對所有挑戰，大家凝聚力量全力往前走，一定在團結旗幟底下，讓台灣更好，新北市當然會更好，盼與大家共同打拚。

侯友宜說很感謝在地里長的支持，茶會他都會出席，在新北市打拼與里長都已經有很深厚的感情，未來面對建設不分黨派跟區塊一同努力，這也是他現在最大心願。