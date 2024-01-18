面臨5成勝率保衛戰的湖人，18日主場交手強敵獨行俠，「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）禁區一柱擎天，砍下28分、12籃板，加上羅素（D’Angelo Russell）單場5記三分球轟得29分，即便獨行俠王牌東契奇（Luka Doncic）繳出大三元數據，依然徒勞無功，湖人終場以127比110大勝，勝率回到5成、摘下2連勝。

湖人近況起起伏伏，賽前近9場比賽輸掉6場，獨行俠方面，東契奇因為腳踝扭傷缺席3場比賽，首節還在找手感，僅有7投2中，湖人則由一眉哥帶頭，上半場10投8中拿下16分，菜鳥中鋒利弗利（Dereck Lively II）根本很難扛住他，湖人半場結束以55比53領先。

眼見獨行俠有將分數追上來的趨勢，湖人繃緊神經，打出7比0將分差擴大雙位數，老大哥詹姆斯（LeBron James）也挺身而出，命中2顆三分球，湖人單節寫下65.2%命中率，最多領先22分，澆熄獨行俠反撲氣焰，帶著97比80進入決勝節。

末節中段，東契奇傳給厄文飆進三分球，進帳第10次助攻完成大三元，獨行俠還是處在19分落後，總教練奇德（Jason Kidd）乾脆不玩了，切換練兵模式消化時間，最終獨行俠以17分之差落敗。

一眉哥另外送出9次助攻，和生涯第3次大三元擦身而過，詹姆斯得到25分、8籃板、8助攻，持續全能表現。東契奇回歸首戰飆出33分、13籃板和10助攻大三元，不過厄文手感冰冷僅得12分。