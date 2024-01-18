美國大選將於當地時間2024年11月5日舉行，大選結果備受市場關注，「晶片戰爭」作者、美國學者米勒（Chris Miller）表示，2024年大陸可能面臨更多晶片限制。

最新統計顯示，受美國禁令限制，大陸晶片進口大幅下降，2023年年減15.4%至3494億美元，分析師表示，大陸未來可能面臨美國和荷蘭等國更多的半導體出口限制，西方國家想遏制大陸的晶片技術發展。

Futurum Research首席分析師丹尼爾紐曼（Daniel Newman）說，隨著美國總統選舉時間臨近，而台海的政治緊張局勢持續存在，美國可能進一步加強對大陸晶片出口禁令。但他也提到，北京政府將會盡一切努力，確保不會被排除在晶片競賽之外。

陸方則積極尋求自力更生，上海CINNO Research數據顯示，2023年上半年大陸十大晶片設備製造商的營收年增39%。