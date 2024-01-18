2024大選落幕，總統選舉藍白最終雖未合作，但參加立委選舉的國民黨小雞們，也出現「親柯」、「反柯」兩派。資深媒體人黃揚明則點出7個選區進行分析，並認為在民眾黨主席柯文哲4年後仍可能再拚一次的狀況下，未來沒有民眾黨或柯家軍候選人的立委選區，藍綠候選人應及早檢視自己是「柯黑」還是「友柯」屬性。

黃揚明今（18）日在臉書提到，在總統大選三腳督的狀態下，很多立委激戰選區的勝敗關鍵都是柯文哲的選票流向，並點出7個選區分析。首先，在台中第二選區，國民黨立委當選人顏寬恒在選前曾在沙鹿區鹿峰夜市與柯「巧遇」，而選舉結果顯示，3組總統得票狀況為侯康配1萬8,431票、賴蕭配2萬0,929票、柯盈配1萬9,056票、總統廢票413票，而顏寬恒拿到3萬1,084票（較侯康配多1萬2,653票），林靜儀則拿2萬3,520票（較賴蕭配多2,591票），其他候選人2,282票，立委廢票1,215票。黃揚明認為，柯選票的流向往顏寬恒移動的趨勢非常明顯，「顏寬恒的友柯舉動，柯文哲支持者願意埋單」。

另外，黃揚明也提及國民黨立委落選人游淑慧過去曾自稱是「柯黑議員」，但柯文哲的選票顯然更愛與柯被視為CP的「超級柯黑」王世堅。選舉結果顯示，3組總統得票狀況侯康配2萬1,351票、賴蕭配3萬4,270票、柯盈配1萬8,485票、總統廢票478票，而游淑慧拿下2萬5,665票（較侯康配多4,314票）、王世堅4萬5,088票（較賴蕭配多1萬0,818票），其他候選人1,135票，立委廢票1,891票。黃揚明說王世堅過去在北市議會與柯的互動就是票房保證，柯選票往他身上移動的比率比往游淑慧移動高出1倍，即使2人都是「柯黑」，以年輕人為主體的柯支持者多數選擇王世堅。

黃揚明也提到，台北市第七選區信義區、新北市第十二選區汐止區、桃園第一選區龜山區、台中市第四選區西屯區等4選區，民進黨推出的都是新潮流的候選人，且都敗選。在信義區部分，黃揚明說徐巧芯在初選期間曾與柯同框吃涼麵，但藍白確定不合後，徐積極歸隊，最後投票結果顯示，徐獲得柯得票趨勢仍較對手高出至少5千多票，只是比起其他藍營友柯選將，徐的得票並不算太好。汐止區部分，廖先翔拿到柯文哲支持者選票是賴品妤的3倍以上，顯見當黃國昌呼籲抵制原本受到許多年輕人青睞的賴品妤，是有效的。

龜山區部分，黃揚明說鄭運鵬因隸屬新潮流又擔任黨團幹部，常在第一線砲轟柯文哲，累積不少柯粉的仇恨值，幾乎拿不太到柯選票。西屯區部分，張廖萬堅隸屬新潮流派系，但問政理性，基層服務口碑好，是可以跨越政黨藩籬的人選，對手廖偉翔若沒有在柯文哲反新潮流、台中基層藍白合氛圍以及柯的助選影片情況下，這場選戰幾乎不可能勝選，廖最後以6千票左右差距勝出，能拿到約6成柯選票，絕對是重中之重。

最後，黃揚明提及彰化縣第三選區溪湖鎮，3組總統得票狀況侯康配1萬0,675票、賴蕭配1萬1,359票、柯盈配9,290票、總統廢票270票，而謝衣鳯1萬6,613票（較侯康配多5,938票）、吳音寧1萬3,057票（較賴蕭配多1,698票）、其他候選人954票、立委廢票842票。黃揚明說綠營選前狂轟彰化謝家勢力，但柯支持者對吳音寧的反感明顯高於地方派系，謝衣鳯在該選區連任得票率更高，與柯支持者樂於將選票投給她有關。

總結以上分析，黃揚明直言，在柯文哲4年後仍可能義無反顧再拚一次的狀況下，未來沒有民眾黨或柯家軍候選人的立委選區，藍綠候選人應該要及早檢視自己到底是「柯黑」還是「友柯」屬性。