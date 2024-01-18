【全程字幕】致電賴清德祝賀卻等「15分鐘」！ 侯友宜還原內幕霸氣喊：完全沒關係 @ChinaTimes

2024選舉結束新北市長侯友宜宣布敗選後，有媒體爆料侯友宜要致電恭喜民進黨總統當選人賴清德時，因為電梯被維安管制，所以在線等了15分鐘，對此侯友宜今（18）日視察「二重疏洪道左岸加高工程」被媒體問及是否認為15分鐘很久，他表示這個哪有什麼，他自己根本不在乎也認為這根本不是個事。

侯友宜表示那晚最重要的是選舉，選舉過程當中最大的心願就是不要分化、不要衝突、不要對立，選完後要學會放下，因為面對的不是我們個人，面對的是國家要團結，所以當時在第一時間確認應該是敗選後，因為沒有賴總統的電話，所以打給他的秘書長潘孟安，拜託他請賴總統接一下電話，誠心誠意的祝福賴總統、蕭副總統高票當選。

當選後對於台灣的未來，侯友宜說大家都要團結，共同讓台灣能夠走到繁榮安定，更重要能夠讓我們這塊土地能夠永續繁榮，這也是他最大的心願，所以其實那幾分鐘完全不重要，他也不在乎這些，因為這個根本不是事情。

侯友宜除了再度恭喜賴清德以外，也提醒賴清德當選的肩膀責任很重，希望賴清德不要辜負人民的期待好好打拚，讓中央跟地方攜手合作，不分任何黨派、不分顏色，讓台灣的未來更好。