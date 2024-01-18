刑事局公布去年第四季「高風險賣場」前5名，「World Gym」以218件排行第一，「健身工廠」134件居次，熱門吃到飽餐廳「旭集」112件第三，後面依序為「台灣之星」106件及「TKLAB」71件。

刑事局表示，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒竊取消費者姓名、電話、消費資料等個資，假冒電商客服致電民眾稱「工作人員操作錯誤，誤設分期付款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商」等話術，詢問民眾銀行資料，接著假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。民眾如疏於查證，就會依歹徒指令操作將款項匯出，造成被害。

針對高風險賣場，刑事局每周發函通知被害件數逾5件的疑似個資外洩電商，並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險賣場於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至22時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者針對會員發送反詐騙提醒簡訊；同時透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。

警方表示，目前國家通訊傳播委員會已針對「＋886」開頭的來話進行攔阻，近期亦針對「＋號開頭」的境外來電全面導入語音警示，期許在政府部門與各電信業者合作下，透過減少民眾接觸詐騙電話的方式，有效減少詐騙情事發生。

刑事局提醒，看見來電顯示開頭帶「＋」號、「＋21」、「＋67」或「＋87」等「境外」來電號碼，卻自稱「國內」電商或銀行業者，於通話過程聽到「解除分期付款設定」、「重複扣款」、「升級VIP」及「賣場認證」等關鍵字要求操作ATM、網路匯款時，應提高警覺，掛斷電話自行聯繫電商業者求證，也可撥打165反詐騙諮詢專線協助。