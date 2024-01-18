中壢燃藜第紅樓列指定古蹟2月底前完成公告。(文化局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區燃藜第紅樓建於1910年，至今為保留完整的殖民式洋樓建築，因土地持分人多，對於建築保留或拆除產生爭議，市府文化局去年緊急公告為暫定古蹟，仍發生有持分人偷拆遭函送法辦。桃園市文化資產審議委員會經過審議，決議列為指定古蹟，並依《文化資產保存法》相關規定，將在今年2月底前公告完成。

擁有114年歷史燃藜第紅樓民間俗稱「中壢紅樓」，位於正大街與五族二街交界，燃藜第為劉氏家族古厝，紅樓則為附屬建物，相傳為清末中壢保正劉坤之子劉家城建造，為磚造2層樓建築，樣式仿造英國19世紀中後期的殖民建築，東南2面皆設有仿多立克式陽台，建材運用進口紅磚與台灣瓦，後方還有小型防空洞，過去曾做為餐廳、藝文沙龍空間，後來地主收回後閒置至今。

劉氏家族後代對於建築保留與否意見不一，因傳出部分持分人有意拆除建物，去年文化局緊急依《文化資產保存法》第20條公布為「暫定古蹟」，期間甚至發生其中一位地主，雇工拆除三合院右護龍，最後遭函送法辦的風波。文化局後來也邀集文化資產委員赴現場審議，也找來土地持分人共同討論表達意見。

文化局指出，去年2月17日公告中壢區「燃藜第紅樓」為暫定古蹟，2月26日另公告「燃藜第」為暫定古蹟，同年6月第2次文化資產審議會，同意延長暫定古蹟期限半年。期間邀集文資委員會勘，啟動2處暫定古蹟的基礎調查，委員們最後一致決議，認為2棟建築皆具有文化資產保存價值，並列為指定古蹟，後續將依《文化資產保存法》完成公告程序，另外也會與都市發展局合作，將依《都市計畫法》與文資法相關規定，輔導所有人、使用人、管理人落實文化資產保存。