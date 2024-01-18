岑永康一家人感情很好。（翻攝岑永康臉書）

岑永康先前在網路上被瘋傳死訊，他本人當下就出面闢謠「我還在」，今（18）日他與老婆張珮珊連袂出席年代《百變智多星》錄影，受訪時先是開玩笑說：「今天見到各位，我非常開心，基本上是抱著一個重生的心情。」坦言看到烏龍訊息後有跟老婆討論，安慰自己是因為有名氣才會被傳死，甚至問老婆「看得到我嗎？」，後來就檢舉網該網站，也收到不少朋友的關心。

張珮珊說，她都知道岑永康的帳戶、銀行或是其他東西的密碼，若哪天出了什麼意外，她都能處理，金錢不是問題。而她也因發生這烏龍事件後，認真詢問岑永康心中有沒有尚未實現的遺願？岑永康表示，平常該說的都說了，不管未來怎樣，永遠愛家人。

岑永康、張珮珊育有一對高顏值兒女Ethan與Sammi，近期一家4口出國旅遊，感情緊密。岑永康還幫20歲的Sammi拍美照，好身材也驚艷到網友，頻稱岑永康是國民岳父。Sammi日前考上紐西蘭航空的空姐，準備進入公司受訓，目前留在當地的律師事務所當法務助理賺生活費，Ethan則再1年半就能大學畢業。