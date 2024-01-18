范姜姓男子誘騙女網友拍模特兒照片，謊稱要進行「角色定位練習」，卻加以機猥褻、舔胸，台灣高等法院認定他犯行明確，駁回他的上訴，依強制猥褻罪判囚1年，另偽造私文書罪判處可易科罰金之刑9月。可上訴。

范姜姓男子經交友軟體認識一名女網友，他得知對方有意從事模特兒工作，竟向她稱自己是業餘攝影師，可為她接洽廠商拍攝照片等語，2021年12月間，向她女謊稱廠商希望她與他進行加深2人契合度、以情侶關係模式接觸相處之「角色定位練習」。

他為求取信女被害人，冒用廠商之名義偽造契約書，2022年3月23日約她到旅館，於拍攝結束後進行「角色定位練習」時，將她強拉至床上，脫掉她衣物，舔舐她胸部，並要求與她發生性交行為。

被害人拒絕後，他仍強拉她手部觸碰他下體而要求她為其手淫，利用她因恐他外洩情趣照片，及若不配合可能遭認定為違反「角色定位練習」而需負擔違約金之心理壓力，而依他泓要求以手套弄其私處至射精始停止，違反她願為猥褻行為得逞。

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