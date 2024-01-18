集結高雄優質水產品及伴手禮，高雄海味年貨大街本周末1/20~21在鼓山魚市場搶鮮登場，現場並有樂團表演、魚屋拍賣、滿額贈好禮等豐富活動內容，並伴隨漁港夕陽及渡輪美景，讓市民體驗獨有的鼓山年貨市集氛圍。

高雄海味年貨大街自1月20日至21日於鼓山魚市場舉辦，現場集結本市優質水產品及伴手禮，滿額贈好禮，讓市民體驗獨有的鼓山年貨市集氛圍活動示意圖。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

高雄市海洋局局長黃登福表示，鼓山魚市場於2021年啟動整建活化計畫，拆除老舊危險建物、整理周邊環境，在保存魚市場第一拍賣場的歷史脈絡之下，重新賦予建物嶄新生命，並引入全國性特色水產品及農漁伴手禮專區，還有海鮮燒烤、代客料理、生魚片及丼飯，並設有夜間海景啤酒吧及戶外咖啡調酒餐車等服務。此次邀集本市多家優質水產品業者、漁會及養青等，共同辦理高雄海味年貨大街，提供多樣農曆春節年菜料理及拜訪送禮的選擇，並享受伴隨清爽海風吹拂，以及和港邊美景的年貨氛圍。

魚社長-酷柏魚薯條，過年零嘴最佳良伴。凱亞良品-遵循古法手做，口感甘醇Q彈薄鹽烏魚子。林園區漁會-魷魚丸、白火鍋條等多元火鍋料，過年圍爐火鍋首選（圖片來源：高雄市海洋局提供）

本次在鼓山於是登場的年貨市集，邀請多家優良廠商參加，如著名「台灣滷味博物館-得意中華」，以在地魚貨製作而成的國境之南商品系列，新年送禮祝賀年年有餘；「凱亞良品」薄鹽烏魚子，養殖過程不用藥物，遵循古法手做薄鹽，口感甘醇Q彈，送禮自用兩相宜；「林園區漁會」魷魚丸、白火鍋條等多元火鍋配料，讓消費者買得安心、吃的開心；「魚社長」酷柏魚薯條，以龍虎斑為食材，搭配洋蔥醬，是過年闔家聚會、追劇的零嘴良伴；採用澎湖、阿曼的花枝，搭配蝦仁、澎湖海菜的「宏裕行」花枝蝦排，為店內暢銷商品，更是112年「加拿大高雄海味食品週」首次進軍加拿大就完銷的明星產品。現場除了多樣年節送禮、自用的年貨商品外，更搭配音樂饗宴、魚屋拍賣、消費滿額$199扭蛋抽好禮等多元好玩、好拿的活動，讓年味搶「鱻」起跑。

鼓山魚市場-「大漁商行」陳列來自全國各地農、漁會的特色水產品及農漁伴手禮，提供多樣農曆春節拜訪送禮的選擇。（圖片來源：高雄市海洋局提供）

高雄海味年貨市集本周1/20~21，從下午2時到晚上8時在鼓山魚市場登場，現場還有市集美食、海味娛樂區、魚屋舞台表演，在周末午後可以來這裡挑挑海鮮年貨，欣賞夕陽及渡輪美景，輕鬆享受悠閒採買時光。