嘉義縣第3屆青年創新創業獎勵補助起跑，記者會上，嘉義縣長翁章梁在青年指導下體驗烘培技術。（呂妍庭攝）

嘉義縣第3屆青年創新創業獎勵補助起跑，今年獎勵補助加碼提高到100萬元，18日舉辦記者會兼說明會。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁表示，隨著華泰名品城Outlet進駐嘉義，嘉義青年還有近4年時間可以準備迎接消費商機。（呂妍庭攝）

嘉義縣第3屆青年創新創業獎勵補助起跑，今年獎勵補助從前2年最高40萬元，加碼提高到100萬元，「創業啟動」、「經營優化」2類補助雙管齊下，要協助青年團隊減輕創業負擔，另只要申請通過嘉縣青年創業貸款，縣府還會幫忙全額負擔前2年的利息，鼓勵青年運用本身專長結合地方特色，打造具市場價值的創新產品或服務。

縣府勞工暨青年發展處宣布第3屆青年創新創業獎勵補助計畫開跑，18日上午舉辦記者會暨說明會，勞青處長陳奕翰說，前兩屆最高補助40萬元，主要是補助研發、人力等成本，發現設備其實占創業成本極高比例後，今年決定把補助金額提高到最高100萬元。

陳奕翰說，計畫申請資格分為「創業啟動」與「經營優化」兩類，可申請經常門補助包括營業租金及水電費、設計暨行銷推廣費及設備租賃費等費用，資本門提供設備購置及空間裝修費用，合計最高100萬元，且不用償還，另今年也首度針對青創貸款全額補貼前兩年利息。

嘉義縣長翁章梁表示，前2屆補助計畫成功幫助青年朋友開發新產品、優化包裝與行銷，實現在嘉義縣開店的夢想，第3屆將繼續鼓勵青年打造新產品或服務，為嘉義縣帶來翻轉與蛻變的機會。

翁章梁進一步指出，隨著華泰名品城Outlet進駐嘉義，未來高鐵一帶將成為最大的消費基地，吸引更多人前來購物，消費人潮也將擴散至嘉義縣各鄉鎮，嘉義青年還有近4年時間可以準備，打下創業扎實基礎，未來消費人口湧入後，就能創造更好成績。

陳奕翰提醒，計畫徵件資訊已上網公告，申請截止至2月23日17點止，歡迎全國18至45歲青年創業者踴躍參加，審查通過後有機會獲得100萬元創業補助金，至於青創貸款利息補貼，每半年申請一次，符合資格者應在每年4月5日及10月5日前，申請前半年利息補貼。

陳奕翰補充，除了鼓勵青年創業，也歡迎嘉義縣正在運作中的公司或商業登記店家參與「經營優化類」，改造現有商業模式，外縣市商家也能參加，但過戶後須在嘉義縣設立公司營運。