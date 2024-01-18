沈文程17日現身鳳凰獎楷模表揚典禮。（經紀人、大大娛樂提供）

沈文程將於5月1日勞動節，2度在台北TICC舉辦「2024國際沈文程日 五月一日彼下暗 台北返場加演」演唱會，昨（17日）應內政部消防署之邀，現身鳳凰獎楷模表揚典禮，在74名獲獎者及全體與會人員前獻唱並受贈感謝狀，成為「消防大使」。

沈文程在活動上演唱〈浴火鳳凰進行曲〉，實現他去年說要寫歌送給所有消防人員的承諾，他說：「感覺這是我這輩子創作過最有意義的一首歌，也以此獻給所有衝鋒陷陣、義勇向前的消防人員們。」也提及因緣際會受邀至鳳凰獎頒獎典禮演出，「我對於消防、義消及志工們的精神十分敬佩，署長邀歌希望能創作一首代表消防人員的歌，因此我也把這件事放在心裡」，雖過程中一直都在準備演唱會的事情，但他空閒時都在找靈感。

值得一提的是，沈文程的創作靈感很有意思，「是我某次在大甲溪釣魚時，聽到東勢橋上傳來『歐咿歐咿』的聲音，就知道聞聲救苦的消防人員要出勤進行任務了，感覺很親切、也很感動」，沈文程把心裡的感恩寫出來，完成「聽到歐咿的聲 大家請讓阮行」這一句時，忍不住讚許自己「沈文程，你好棒棒啊」。

至於為何以搖滾曲風呈現？沈文程表示，打先鋒的消防、義消人員，就像是一支訓練有素的軍隊，面對任何突發的事件，都必須分秒必爭進行搶救任務，「24小時守護人民生命財產的安全。排除萬難不顧危險衝鋒陷陣，讓我十分敬佩跟感動，所以腦海第一個想法，就是用很powerful、強而有力的節奏呈現」。