國會龍頭之戰開打，國民黨是否與民眾黨藍白合備受矚目。立委當選人韓國瑜18日在臉書宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。江啟臣表示，謝謝韓市長邀請，會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，讓國會成為全民的國會，真正的民意機關。

韓國瑜今天下午在臉書宣布，將與江啟臣搭配角逐國會龍頭，他感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的立法局，但他們也清楚，需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾。

韓國瑜提到，江啟臣答應合作，但仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒，學會「謙卑」、「反省」、「 改變」。