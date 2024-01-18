一名男網友表示，現在年輕人薪水很低，加上通貨膨脹，幾乎無法存到錢，還要定期給爸媽孝親費，實在有點不合理，畢竟法律上規定，父母扶養子女到18歲是義務，小孩也無法選擇要不要被出生，那怎麼能要求孩子長大以後要「報恩」，引起網友熱議，兩派人戰翻。

一名男網友在Dcard上分享，很多人開始工作以後，會給爸媽孝親費，但他其實不懂為何要給孝親費，很多家長會說「我從小養你到大，你總該回饋我們吧？」但是根據台灣的法律規定，父母扶養子女到18歲是義務，就跟男生需要當兵一樣，都是義務，長輩跟孩子拿孝親費合理嗎？

貼文引起網友討論，引起兩派人大戰，一部分的網友認為，父母辛苦生養你，不給孝親費，那就跟畜生沒有兩樣；但有網友則認為，生小孩是父母單方面決定的，養大孩子也是父母的義務，畢竟孩子無法選擇要不要出生，那些說著父母辛苦養大孩子，孩子長大要報恩的，根本都是情勒大王。

也有網友認為應該看狀況，如果爸媽無法維持基本正常的生活，那子女應要提供援助，沒必要這麼絕情，而且現在很多父母如果有一定的經濟能力，大多不會跟孩子拿錢。

根據《刑法》第293、294條規定，對於無自救力的人，依《民法》親屬編應扶助、養育或保護，如果遺棄無自救力的人，將處6月以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金。簡單來說就是，若父母不能維持基本生活，子女理論上有扶養父母的義務，但法律上沒有明確規定是否要給「孝親費」。