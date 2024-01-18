桃園市府園區洽公停車位1位難求，近年有許多局處陸續遷出園區，停車需求下降。（陳夢茹攝）

桃園人口不斷攀升，市府洽公人潮隨之增加，周邊機車停車位1位難求，市府原向中央爭取前瞻預算欲建置停車場，但考量該停車場只有規畫機車格，且近年有許多局處陸續遷出園區，停車需求下降，為此將預算挪至因應未來桃園鐵路地下化，將於後站建置大型停車場，預計年底開工，3年後完工。

桃市府園區周邊皆有畫設路邊的汽車、機車停車位，加上公有府前停車場也有334席汽車停車格及76席機車格，但除了要容納到市府上班的公務員以外，還要容納龐大的洽公人潮，過去經常出現「2格機車停車格擠進3台機車」的狀況，每台車緊緊卡在一起，民眾經常抱怨找不到停車格。

交通局停車管理科科長張聖杰表示，文化局前廣場地下停車場興建計畫的建置經費，當時受到疫情影響，建置經費攀升至約需5億多元，市府於2020年向交通部爭取前瞻建置預算，獲補助1.73億元，規畫建置1608席機車格，考量近年市府園區周邊停車需求下降，該案已取消。

張聖杰指出，取消原因主要考量文化局前廣場地下停車場興建計畫，當時僅規畫機車停車格，且近年交通局、捷工局、經發局幾個科室陸續遷出市府園區，目前機車停車供需比為1比0.98，停車需求已有下降。

張聖杰說，向中央爭取到的前瞻建置預算將挪至桃園火車站後站廣一停車場使用，經評估後認為桃園鐵路地下化完成後，道路會變平整且前後站貫通，屆時停車需求將會攀升，但目前周邊並無大型停車場，未來恐出現停車位供不應求的情形，因此將建置250席汽車停車格、300席機車停車格的廣一停車場。

張聖杰說明，桃園火車站後站廣一停車場預計今年底開工，要趕在桃園鐵路地下化開工前先完工，否則恐會干擾到捷運建置的安全，停車場要先施工才能確保往後建置捷運的安全性，將力拚2027年中完工。