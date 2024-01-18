晶圓代工龍頭台積電(2330)今（18）日召開法說，預期2024年首季合併營收將介於180～188億美元，季減4.2～8.3％、年增7.7～12.4％。在假設新台幣兌美元平均匯率31.1元狀況下，毛利率區間略升至52～54％、營益率區間略升至40～42％。