台北市長蔣萬安（圖）18日上午出席興岩社會福利綜合大樓開幕典禮，並表示未來會積極盤點台北市內的空間與資源，朝向「區區有全齡社福大樓」的方向持續努力。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

位在台北市文山區的興岩社會福利綜合大樓，18日正式舉行開幕典禮。台北市長蔣萬安表示，興岩社福大樓首創全國運用人工智慧，用於日照型的身心障礙照護服務，未來也會積極盤點台北市內的空間與資源，朝向「區區有全齡社福大樓」的方向持續努力。

耗資17億餘元、歷時3年，利用軍備局閒置土地興建而成的興岩社福大樓，採「全齡式、整合式」模式用做，樓內共有包括托嬰、親子館、幼兒園、老人日照、老人服務中心、住宿式長照機構、身障日間照顧機構等21項設施，亦有與在地居民息息相關的區民活動中心與里辦公室。

蔣萬安表示，興岩社福大樓首創全國運用人工智慧，用於日照型的身心障礙照護服務，如服務對象離開床或待在廁所內太久，中央控制台即可發現異常狀況，以利教保員前往查看，浴室洗手台高度亦可依照服務對象身高差異自動調整高度，以增加使用之安全性，藉由導入AI方式，希望減輕照顧負擔及減少受傷機會，服務對象也能獲得更完善照護品質。

此外，為活化銀髮人才再運用，興岩社福大樓也針對55歲以上或退休後想再就業的民眾，設置「文山銀髮人才服務據點」，提供求職求才服務，包括開發友善工作機會，及提供銀髮求職者職涯發展諮詢，協助再創職場第二春，鼓勵銀髮者踴躍參與。

社會局長姚淑文表示，這座社會福利大樓的開幕不僅是建築物的揭幕，更是對社區的一份關愛和承諾，我們將致力於提供更優質、更全面的社會福利服務，以滿足社區居民日益增長的需求，與市民一起攜手打造更宜居的城市。