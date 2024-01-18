基隆區漁會理事長簡建輝（中）、總幹事陳文欽（左）及常務監事游日興（右）共同推廣基隆本港海鮮。（張志康攝）

在料理比賽告一段落後，基隆區漁會也邀請長潭里的長者們一起在年前圍爐，提前感受年節氣氛。（張志康攝）

農曆春節將至，基隆區漁會18日舉辦「年菜廚神比賽，長輩暖暖圍爐」活動，邀請漁會家政班、鄰近砂子里等單位，舉行一場精采的料理比賽，做出來色香味具全的佳餚，則邀請鄰近長潭里長者共同聚餐圍爐，提前感受年節氣氛。

基隆區漁會舉辦料理比賽，利用基隆本港海鮮製作的年菜，道道色香味具全。（張志康攝）

基隆區漁會舉辦料理比賽，利用基隆本港海鮮製作的年菜，道道色香味具全。（張志康攝）

基隆區漁會表示，農曆春節是華人重要節慶，也是家人團圓的日子。為了讓社區的長者們提前感受到這份團圓的溫馨，特別結合社區媽媽參與料理比賽，使用本會提供的年節海鮮禮盒進行烹飪，比賽不僅考驗參賽者的烹飪技巧，更要充分考慮到長者的咀嚼功能，製作出既營養又容易消化的年菜。

基隆區漁會舉辦料理比賽，利用基隆本港海鮮製作的年菜，道道色香味具全。（張志康攝）

基隆區漁會舉辦料理比賽，利用基隆本港海鮮製作的年菜，道道色香味具全。（張志康攝）

18日舉辦的比賽中，三組參賽者都利用基隆區漁會海鮮禮盒內的漁貨作為食材，烹調出8道色香味具全的年菜料理，身為現場評審的基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽及常務監事游日興都坦言，每道年菜都做得很精采，實在很難斷言執優執劣。

隨著簡建輝頒發獎狀及禮品給得獎人後，這些美味的年菜便端上餐桌，邀請漁會附近長潭里的長者們共同圍爐，提前感受年節的熱烈氣氛。現場的長者們表示，感謝漁會的協助，能夠在年前吃到豐盛的年菜。

簡建輝表示，透過這次的活動，希望能夠讓更多的民眾能夠利用基隆本港海鮮來製作年菜，基隆區漁會也為忙碌的現代人準備了年貨禮盒，以合理的價格集結新鮮的漁貨，提供給消費大眾。