2名警員扮演歹徒前往行搶，過程中一人控制保全，另一人於室內鳴槍威嚇要求行員配合。（圖 / 劉詠韻翻攝）

蘆洲警分局今於（18）日上午10時許，在蘆洲區長榮路農會分部進行「攔截圍捕實警演練」，由兩名警員扮演歹徒前往行搶，過程中一人控制保全，另一人於室內鳴槍威嚇要求行員配合，得手1百萬元現金後逃逸。

案發後，行員隨即撥打110報警求助，並回報歹徒特徵、使用車輛及逃逸方向。警方接獲報案，現場指揮官隨即通報勤務指揮中心啟動攔截圍捕機制，派遣鑑識小隊、無人機隊前往現場蒐證。

2名警員扮演歹徒前往行搶。（圖 / 劉詠韻翻攝）

攔截過程中，警力透過「攔截前車、逼迫後車」進行攔截，藉此逼迫歹徒車輛駛入三重區如意街，再由警力包圍對峙。歹徒眼見已遭警力包圍，分別棄車往不同方向逃逸，其中一名悍匪脅持路人要脅，員警不敢大意，以兩組警力持盾牌向前逼近夾擊。

員警使用震撼彈的巨大聲響使歹徒感到眩暈，讓人質得以脫身由警力安置，隨後使用電擊槍對歹徒擊發，透過電擊使歹徒喪失行動能力，將其壓制逮捕上銬。

2名警員扮演歹徒前往行搶，過程中一人控制保全，另一人於室內鳴槍威嚇要求行員配合。（圖 / 劉詠韻翻攝）

蘆洲警方呼籲，本次演練主要藉由與金融業者、鄰近轄區合作，提高行員及保全警覺心，針對跨區犯罪之各類強盜、搶奪、特殊刑案及挾持人質等特殊重大刑案，發揮勤務指揮管制功能，及時追緝攔截罪犯、迅速破案。