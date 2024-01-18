台灣在地優蛋白營養品牌「THE VEGAN樂維根」近期宣布，演員莫允雯成為其年度代言人，這不僅是品牌發展的重要里程碑，更是將素食理念推廣給更廣泛族群的一次重要合作。莫允雯希望向世界傳遞一個重要訊息：「維護日常生活品質不僅是一種選擇，更是追求更好生活的方式。」

莫允雯參與《戀愛鄰距離》、《戀愛是科學》、《鏡子森林》等戲劇作品走紅，作為一位活力四射的運動愛好者，莫允雯以其健康積極的生活方式和對運動的熱愛，與「THE VEGAN樂維根」品牌價值觀完美契合，她會在社群中廣泛分享運動和瑜珈相關的生活，並以不僅是健康生活的支持者更是倡導者。

莫允雯透露，「我自己非常注重飲食的平衡，但我發現有些營養是我們平時飲食很難顧全的，比如說蛋白質，尤其是『優質的蛋白質』。」隨著健身運動的風潮持續升溫，健身族群在減脂期或訓練後急需補充蛋白質，而「THE VEGAN樂維根」正是滿足這一需求的理想選擇。

莫允雯說，一份全素大豆蛋白飲能提供的優蛋白相當一塊雞胸肉，不僅具有良好的吸收性，還完全不含乳糖成分，適合乳糖不耐症的人飲用。同時，產品中添加了益生菌和益生質，有助於腸胃道的消化機能。這不僅為現代人忙碌、久坐的生活提供了最方便、快速的體力補給。

值得一提的是，莫允雯一直以來都持續關注永續和動物議題，她表示，飲用「THE VEGAN樂維根」完全不用擔心有任何的動物受到傷害，就算沒有健身和運動習慣，它也非常適合每天的營養攝取。