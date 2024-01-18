台中市麗喆雙語中小學小朋友致贈紅包及親手製作的賀年卡片。(校方提供)

為教導孩子們能關懷社會中的弱勢，台中市麗喆雙語中小學暨國際幼兒園利用歲末年終的機會，18日舉辦慈善捐贈活動，將去年耶誕節相關活動募得的百萬元款項近140萬元，捐給西屯慈善協會、教育局向陽教育獎學金等單位，捐贈儀式並有學生表演歌舞，現場氣氛溫馨。

捐贈活動在麗喆中小學的學童們音樂、歌舞表演中揭開序幕，包括西屯區長陳寶雲及西屯區公所社會課長廖怡雯、教育局專門委員陳雅新、福科國中校長林福裕、國安國小校長謝淵智等人都代表受贈單位共襄盛舉，也見證這場「善行教育」盛事。

麗喆雙語中小學暨國際幼兒園校長蕭百凱表示，學校從104學年成立後，每年持續舉辦歲末慈善捐贈，去年的愛心款項除捐給西屯慈善協會、教育局向陽教育獎學金，也透過鄰近學區探訪的方式幫助弱勢民眾、孩子，共有2所學校及17個里、近200名民眾與學生受惠，藉以落實「珍惜所有、關懷社會」的品格養成。

活動中也安排學童親自贈送紅包、賀年卡片給受贈者，將愛心融入生活學習，蕭百凱說，學校辦學特別重視品格教育，落實「說好話、做好事、守秩序、有禮貌」4大指標，這次歲末捐贈就匯合了感恩、奉獻、親子教育理念。