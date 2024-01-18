立委當選人韓國瑜韓國瑜今（18日）表態參選立法院長，副手為立委江啟臣，但他也埋下伏筆，只要民眾黨有意合作，江願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選。前立委郭正亮今在中天《大新聞大爆卦》中分析，如果龍頭之爭失利，民進黨在立法院變成在野黨，接下來整個立法院的戰術會改變，因為民進黨只有51席，推測會找機會進行「突襲」。

節目主持人馬千惠今在節目中說，「還有一個重要角色是總召，目前看來是立委賴士葆，鐵三角機會也有的？」郭正亮對此表示認同，「不認為民眾黨會政黨聯合，這很好啊，總召找區域立委是正確，真正主戰力還是區域立委」。話一轉，郭也笑說，「韓國瑜會委屈一點，主持院會蠻無聊的」，不過立法院長可以做很多別的事。

另外，郭正亮也直言，國民黨未來一定會面臨「出席率」問題，立法院會或者是委員會常出現「突襲」，民進黨因席次比藍營少，「一定搞這個」；但他說，藍營都是甲級動員、要投票時大家會遵守，可是平常委員會大部分都質詢完就走，出席率一直都不好。

因此郭正亮認為，整個立法院的戰術會改變，因為民進黨只有51席，會找一些機會，包括不斷算人數，然後進行「突襲」。