桃園市自去年11月底開始對公共自行車YouBike進行2.0新系統轉換工程，1.0系統場站設備部分拆轉成2.0新系統設備，採雙系統模式營運，新系統已去年12月22日起陸續分區啟用，大園、大溪、龍潭、觀音、新屋的新系統服務將於19日啟用。

交通局表示，為加速讓市民都可以使用到YouBike2.0服務，並讓民眾可騎乘YouBike2.0跨域借還，交通局與營運廠商微笑單車共同努力加速完成桃園租賃場站升級作業，19日將啟用大園、大溪、龍潭、觀音、新屋新系統服務，屆時桃園市各場站皆有提供YouBike2.0系統服務。

交通局說，另也將同步執行桃園新設場站整體規畫，後續將於重大交通節點，如轉運站、公園及社會住宅等公共節點辦理場站新設，擴大公共自行車服務範圍，提供更優化的租借服務。

交通局再次提醒，騎乘YouBike前務必確認會員卡號是否已投桃園市公共自行車傷害保險，才有個人騎乘保障，且完全免費，投保方式非常簡便，可至桃園YouBike官網、YouBike App及YouBike主機辦理投保，最後呼籲民眾騎車在外「路口慢看停」，安全第一。