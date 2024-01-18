《綜藝大熱門》邀請全台高中參加「頭腦大挑戰」。（三立提供）

吳宗憲、陳漢典、LULU黃路梓茵主持的三立《綜藝大熱門》，在熱門單元「頭腦大挑戰」，尋找全台灣最聰明的高中生，經過五週的比賽，由建國中學、政大附中、師大附中、中山女中、中大壢中進入北部冠軍賽階段。

全台共有514所高中，建中一直是天花板，愛開玩笑的吳宗憲說能進入建中，爸媽臉上都有光，而他也是「建中」畢業，只是他唸的是「建業中學」，現在還已經被夷為平地了。

吳宗憲表示，會做這個單元主要是希望同學們的視野能離開學校，不要只是拘限於課本中，社會外面發生的東西要去多看多瞭解，就是三觀之中的世界觀。面對各校菁英，吳宗憲都忍不住問說：「你們有在讀書嗎？」其中一名政大附中的男同學表示因為很喜歡LULU，所以報名時最興奮可以看到本人，偏偏初賽時遇到LULU因流感請假。好在，他們一路過關斬將，終於在最終賽見到LULU，節目還未錄完就迫不及待的追問：「我可以跟你拍照嗎？」Lulu也說每次比賽都捏把冷汗，因為捨不得可愛的同學被淘汰。

在初賽過程中每所高中同學，都不忘提學校榮譽校友，像景美張鈞甯，建中熊仔、小樂吳思賢，華僑中的白癡公主、東山柯震東，吳宗憲則說他們台藝大同學，只要一被問及榮譽校友，都會秒答國際大導演李安。