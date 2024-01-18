距離農曆春節不到1個月，各行各業陸續公布年終獎金，有航空公司豪發8個月，還有金控業更霸氣給出最高20個月。人力銀行調查顯示，今年金融業的平均年終1.93個月拿下第一，輾壓資訊科技業的1.52個月，民生服務業發出1.45個月擠進第三，整體上班族平均年終為1.32個月，比去年同期少了一點。

據1111人力銀行調查顯示，2023年度願意發放年終獎金的企業占8成5，比起2022年度微幅下滑了3個百分點，上班族平均可以領到的年終為1.32個月，也比前年同期微降0.02個月，兩項觀察年終的指標雙雙下滑。

近一步從交叉分析來看，年終給的最大方的產業和去年相比排名輪動，金融業以平均1.93個月年終搶下第一名，資訊科技業1.52個月排名第二，民生服務業則以平均1.45個月的年終位居第三，相較於前一年有3成發不出年終，在產業中墊底，今年的成長幅度居全產業之冠。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，2023年是景氣低迷的一年，企業主發放年終獎金的意願偏向保守，不如前一年因剛走出疫情，企業主願大手筆發放獎金，今年的年終發放，將回歸常態機制，企業主會以更審慎務實的角度來評估獎金機制，無論是發放比例或是基期都回歸現實面，以全年度的表現做為基準。

1111人力銀行指出，金融三業（含銀行、保險、證期投信業）去年前10月的累計稅前盈餘，一舉突破7千億大關、達7269.8億元，不僅是去年全年獲利4798億元的1.52倍，有機會挑戰「史上次高」紀錄，儘管在11月因為台幣匯率，侵蝕壽險業獲利，但銀行業表現亮眼，奠定發出高額年終的基礎。

資訊科技業儘管在上半年面臨全球性的庫存危機，但在年底回穩，由於有保障年終制度，1至2個月的年終，對多數科技業來說被視為固定的人力成本，也因此從業人員的年終始終位居前段班。

民生服務業則一改前一年年終墊底的窘境，在2023年上演獲利大翻轉，無論是零售業或餐飲業，都完全走出疫情陰霾。