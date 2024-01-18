本土劇女神陳子玄揮別大她15歲的前夫陳建隆（現改名為：陳麒凱），去年11月閃電宣布梅開二度圈外人江先生，對方還是李燕的多年好友。近日，陳子玄和老公到日本度假，頻頻秀出閃照，未料引來酸民質疑她有新老公忘了兒子，引來陳子玄回擊問：「請問一定要不停PO孩子的照片才是愛孩子嗎？」但稍早她已刪文。

陳子玄日前在機場打卡，宣布要帶老公到大阪度假慶生，笑說：「這幾天隨時Online、隨時放閃！請大家墨鏡戴起來～等我發照片！」之後果然說到做到，分享了不少放閃恩愛照片，昨(17日)陳子玄突然對酸民發飆，表示不貼兒子的照片並不代表不愛小孩，兒子恩恩已經上小學了，「我認為沒有必要一直讓放他的照片讓恩恩在網路上曝光，因為恩恩在學校甚至在路上都會被認出來」，直言是為了保護孩子才沒再發小孩照片。

陳子玄解釋：「自己身為公眾人物被放大檢視有時都覺得很困擾了，難道要讓孩子跟大人一樣嗎？這樣對孩子真的好嗎？還有，對我的生活有什麼疑惑歡迎發問，不要亂猜或是用『你認為』代替我回答，謝謝大家！」貼文一出，引來李亮瑾、況明潔等人回應，也有網友表示：「好好保護小孩才是重點」。

2016年陳子玄透露早在一年前與陳建隆登記結婚，婚後一年懷孕生下兒子棉花糖，兒子罹患喉頭軟化症，夫妻倆為此花了許多心力照顧，2019年卻閃電宣布離婚。近來陳子玄上節目坦言身體出狀況，長期失眠導致看到床就怕，又怕自己拖累劇組，才減少工作，但她沒有要從此引退，有網友問她：「是不是不拍戲了？」她回應：「沒有沒有啦！但我的身體確實出了狀況，所以今年給自己放了一個長假，做自己想做的事並且好好調養身體而已啦」。