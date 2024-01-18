紐西蘭一對夫婦去年底搭乘澳洲航空，從曼谷返回威靈頓，途中他們把機上提供的枕頭和隨身物品收進座位底下，沒想到再次取出時，東西竟然「濕濕的」。後來他們才發現，座位底下竟然有一條兒童內褲，等於整趟航程「坐在尿裡」，憤而向航空公司求償。

《紐約郵報》報導，這對夫妻表示，一開始他們以為有人打翻了水，導致座椅底下的物品濕濕的。這些東西包括機上枕頭、一顆頸枕和耳機，以及他們在免稅店購買的商品。

當下他們不以為意，呼叫空服員換了枕頭後，也繼續使用頸枕。下飛機前，他們重新檢查座椅下方，這才發現了一條兒童內褲，因此研判濕濕的液體「不是水」，而是前一班旅客的尿液。

夫妻倆氣炸了，要求澳洲航空全額退費，而對方最初以「已履行票面義務」為由，只願意賠償1萬點免費哩程數。

對他們而言，澳航這樣的回應「完全無法接受」，誓言「這輩子再也不搭」。最後在經過數次溝通後，澳航終於低頭，同意賠償兩人全額機票費用共3827美元（約台幣12萬元），並為這趟噁心的飛航體驗致歉。