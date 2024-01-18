美國企業裁員潮不斷，遊戲通訊軟體公司Discord上周宣布裁員17%，產品部門主管Chloe Shih在視訊會議側錄自己的反應，沒想到瞬間成了「裁員紀錄片」只見她不敢置信爆粗口，相當錯愕。事實上，她才剛買房，只相隔不到2個月就失業了。

綜合外媒報導，Chloe Shih在本月10日就曾發布影片表示，公司將在隔天召開大規模重組的會議，她認為很有可能會宣布裁員名單，因此決定在會議中側錄自己的反應，沒想到真的在名單上。

Discord裁員比例高達17%約170人，裁員消息讓Chloe Shih相當震驚，直說，「這太瘋狂了，我要怎麼辦？」真實反應上傳後引起熱烈討論。事後，Chloe Shih受訪時透露自己才剛買房，不到2個月就失業。

報導提到，Discord替遭資遣的員工提供3個月轉職服務，以及5個月月薪做為補償，執行長Jason Citron坦言，從2020年開始員工成長的幅度過快，執行更多的計畫，但效率卻變低了。

Jason Citron強調，裁員為了強化公司的靈活度，確保能夠對抗未來的挑戰，「我們並沒有陷入財務困境，只是需要調整公司運作的方式。」