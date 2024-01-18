全國電一月破盤邀全民開「新」狂歡，1月18日至1月28日破盤期間祭出指定大家電56折起、全館家電9折，還有一元放大術精選商品加一元多一件，全國電破盤期間全館家電9折起，滿額再使出「1元放大術」，指定家電單筆消費滿2萬加1元換質感生活好物。

冰箱、空調汰舊換新節能補助最高5000元，全國電子再加碼送5000元3C家電購物金。新年除舊換新廚，快把握2024住宅燃氣器具節能補助，全國電子祭出「廚衛經濟學」最高萬元回饋，入手一、二級能效熱水器、瓦斯爐最高享政府補助3000元，買熱水器、瓦斯爐全國電子加碼再送5000元3C家電購物金。

新年紅包怎麼花？年假後迎戰新學期，開學好康「龍」總來，2月底前買ASUA/Acer/mis微星電競筆電或輕薄筆電、平板或手機等指定資訊單品滿2萬送購物金，再享加碼開學好禮。

全國電去年12月營收14.73億元，年減9.81%、月增4.7%，止連2降；去年第四季營收43.1億元，年減3.37%、季減21.34%；去年營收204.23億元，年減4.53%%，存貨周轉天數約60天回到過往水準。全國電表示，前年疫情紅利，五倍券效益基期高，去年4月雖然普發現金，但效益有限，疫後消費意願從遠距3C轉向旅遊和餐飲體驗為主，去年家電和資通訊產業較前兩年疲弱，資通訊更為顯著，去年銷售不振，對營收數據呈現衰退。不過全國電家電占營收九成、資通訊類及其他商品占比降至9%，加上政府節能冰箱冷氣等補助政策、貨物稅補貼措施等，全國電以家電占多數體質對業績、毛利率表現相對得宜。

全國電持續經營電商，電商業同樣受到疫情後消費習慣改變，加上外國電商公司搶市，去年成長力道同樣趨緩，公司自身電商表現跟前年狀況持穩，表現也相對不俗。

展望今年，全國電表示，政府補貼補助持續，景氣回溫，加上可望迎來換機潮，亦有AI PC等AI題材驅動，持續帶動消費力道。

全國電全國335間門市銷售各式家電及數位商品，公司持續擴大家電多元商品或保健商品，更強化體驗度，以Digital City門市提供消費者與眾不同的購物體驗，或透過電商、異業合作等管道，吸引消費者。全國電全台現有Digital City有59間，瞄準不同度購物體驗，全國電後續也將店面較小較擠空間的門市，持續搖身進化DC店，逐步往現在品牌定位發展，預估每年5-10間新增DC店，以汰換速度緩步發展，全國電不積極增加總店數，加速擴店不見得是益處，反而使各分店搶食業績。至於異業合作，全國電與百貨專櫃，強打高端客群，目前公司對其投入度與成果有感，並持續長線布局。

全國電進一步說明，以汰弱留強角度發展更新為DC店，現階段DC店占營收已破3成，新開一家DC店預估2-3個月即可損平，全國電以裝潢和擺設更新店面，並不會過度投資。