金門是珍稀保育類「歐亞水獺」仍有野外穩定族群分布的地方，為清楚瞭解歐亞水獺的遺傳資訊，在農業部林業及自然保育署的支持下，國立台灣師範大學李壽先和跨國團隊合作，分析亞洲地區包括金門在內的歐亞水獺族群。

李壽先的研究結論明確指出，金門的水獺是東亞地區三個具明顯遺傳差異的族群之一，具獨特的遺傳特性，不宜為了補充繁殖個體而引進來自其它不同族群的個體，以避免雜交所可能帶來的負面影響。

事實上，研究結果也顯示，原本被認為孤立孑遺於金門的歐亞水獺族群，在基因多樣性上，與另外兩個分布範圍較大的歐亞大陸北方及華南族群類似，沒有出現小族群常見的遺傳窄化問題，例如因遺傳多樣性喪失所導致的有害突變增加或高度近親繁殖的遺傳現象。因此研究也推測，金門的歐亞水獺可能不是一個完全封閉的小族群，而是與外部族群個體仍有少數交流，也因此現階段尚不需要引入其它血緣增加遺傳多樣性。

研究結果顯示，歐亞水獺已形成三個具有明顯遺傳差異的族群，一個位於歐亞大陸北部；另外兩個位於東亞南部，分別是華南及金門的歐亞水獺。這三個族群在遺傳及地理分布上均有區隔，應被視為不同的保育管理單元、分別保育。

另外金門水獺雖然分布範圍較小，但其遺傳多樣性與其他兩個族群類似，並沒有出現小族群近親常造成的遺傳窄化現象。這些研究成果將成為後續推動金門歐亞水獺保育的重要依據。

林業及自然保育署表示，歐亞水獺（學名Lutra lutra）曾是歐亞大陸分布最廣泛的頂級掠食者之一，但族群自20世紀中以來，因人類活動、棲地破壞而大量減少，東亞大部分地區的歐亞水獺族群也因棲地破碎而被分散隔離。

曾廣布台灣本島的歐亞水獺也已經多年沒有再發現，目前僅在金門地區有數量少但相對穩定的族群。與金門相鄰的中國大陸東南沿海地區，也曾多年沒有水獺分布紀錄，近年才有少數水獺族群被發現，因此金門地區可說是東亞少數僅存的水獺穩定分布區域。

林業及自然保育署說明，金門的歐亞水獺是否會因為棲地侷限於金門島而有近親交配、基因窄化的疑慮，以及是否有必要引進新血源來增加遺傳多樣性，這些保育問題都需要了解金門水獺與其它東亞族群的遺傳資訊始能據以決策。

上述研究成果已登載於國際學術期刊，詳細內容可上網閱覽（網址：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eva.13630），林業及自然保育署進一步說明，該署已於112年3月完成「歐亞水獺保育行動計畫」，針對歐亞水獺所面臨的棲地破壞、路殺與犬殺、醫療照養與圈養、保育研究等五項威脅及需投入面向，提出整體保育行動方案。此次研究補齊了後續推展保育工作所需的關鍵遺傳資訊，亦將成為歐亞水獺保育的重要參考依據。