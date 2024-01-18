一名男子透露，小時不知道什麼叫貧窮，直到長大才驚覺家裡狀況不好，問網友覺得貧窮人有何特徵？貼文吸引討論，網友紛紛舉例，如薯條不敢加大、愛抱怨、省錢餓肚子等，其中一名網友分享「習慣涼鞋或拖鞋，長大還改不掉」，獲得一票人共鳴。

原PO昨（17）日於PTT八卦版指出，長大才知道家裡並不富裕，他拿學生時期和同學的家境做比較，窮困程度是班上的前3名。他根據自己的人格特質，分析貧窮人可能會有3大特徵，包括暴飲暴食、講話浮誇及愛面子。

原PO以他自己為例說，特別喜歡吃甜食及零食，講話也較浮誇，因怕他人覺得自己窮，也變得很愛面子，會刻意花錢買昂貴的物品，像是最新的手機等。

貼文上線，許多人紛紛留言分享自己看法，如去速食店薯條不敢加大、愛抱怨、買東西會貨比三家、怕被別人知道家裡狀況、省錢餓肚子等，還有網友分享，「習慣涼鞋或拖鞋，長大還改不掉」的說法，被一票網友推爆。