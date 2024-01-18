急性心肌梗塞老翁在消防及醫療團隊合作無間下，順利在46分鐘打通血管救回一命。（亞大附醫提供／馮惠宜台中傳真）

亞大醫院舉辦感恩餐會，邀請多位患者到場分享重生喜悅。（亞大附醫提供／馮惠宜台中傳真）

台中73歲廖姓老翁上月因急性心肌梗塞發作，緊急通報消防隊送醫，途中隊員執行心電圖檢查，確認病情後聯絡線上醫師指導採取「TCP 經皮心律調節器」，維持穩定心跳及血壓，降低猝死風險，到院後立即交由待命醫療團隊接手執行置放支架手術打通血管，全程只耗費46分鐘，讓急診醫師直說：「簡直教科書等級！」

亞洲大學附屬醫院急診醫學科主任鍾侑庭指出，患者原本就有心血管疾病，目前服藥控制中，但疑似天氣變冷，日前清晨突然出現劇烈胸痛、胸悶、心悸、冒冷汗等不適症狀，家屬發現後趕緊通報消防隊協助送醫，由於這類心梗患者若症狀嚴重，恐在數小時內猝死，據統計，有半數以上的病人皆為到院前死亡，因此搶救過程中的每分每秒都很關鍵。

擔任該次出勤任務的高級救護技術員(EMTP)、霧峰消防分隊隊員陳進鴻指出，當患者上車後，立即將觀察到的症狀傳到線上指導醫師群組，同時啟動心電圖檢查，醫師立即判斷為「ST區段上升急性心肌梗塞(STEMI)」合併心因性休克，旋即啟用遠距醫療系統APP。

他配合醫師指示，使用「經皮心律調節器（TCP）」穩定患者心跳脈搏，順利在10分鐘後抵達醫院，過程中，患者的心跳次數從40多次提升到60多次，血壓更是從80／50進步到109／68，生命跡象始終保持穩定。

主治醫師、心臟檢查室主任潘泓智表示，由於前端通報十分迅速，因此心血管中心團隊得知後，在患者到院前備妥導管室，當患者一到院，立即安排抽血、斷層掃描等必要檢查，果然發現患者的右冠狀動脈全塞，與家人評估後決定緊急置放支架，最後順利打通血管，全程約46分鐘，患者也在4天後順利出院。

潘泓智也提醒，患者出院後仍需固定服用抗血小板藥物，並且持續安排心臟復健，但更重要的是，務必排除各種復發的危險因子，包括戒菸、降血脂、降血糖等，才能確保冠狀動脈不會再度硬化阻塞，將猝死的風險降到最低。

鍾侑庭指出，心肌梗塞是急診常見3大急症之一，救護員若能在到院前為患者檢測12導程心電圖，同時透過經皮心律調節器穩定患者心跳、血壓，並搭配氧氣罩提升血氧濃度，都能大幅降低到院前死亡的風險。

為感謝救護員辛勞付出，同時也強化救護專業能力，院方18日舉辦感恩分享會，除邀請鄰近消防分隊參與頒獎典禮外，急診專科醫師也針對多個特殊案例提供建議作法，並邀請多位患者到場對急診及醫護人員表達感謝心意。