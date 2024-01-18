嘉義就業中心就服員林宜慧媒合工作並贈送腳踏車，讓阿益能去面試。（嘉義就業中心提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義地區大眾交通網絡不密集，弱勢者連腳踏車都沒有，求職、上工有困難，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心在社區募集閒置腳踏車，修繕後捐贈給弱勢求職者，讓他們能去面試、求職、穩定就業，募集及送出都持續中。

嘉義就業中心就服員李雅芬在媒合待業者工作時，發現約有1成弱勢求職者缺乏代步工具，而嘉義縣市公車或大眾交通網絡不便利，不論要到公司面試或被錄取後上工，對弱勢求職者都是問題，近日就有1名20多歲男子從嘉義市玉山路走路40多分鐘到就服中心求職。

還有1名50多歲領有身心障礙手冊的王姓男子，從民雄搭公車到嘉義市政府附近，再徒步走約30分鐘到嘉義市就服中心，李雅芬得知他沒有代步工具，幫忙他找工作，還把自家閒置的腳踏車送給他，協助他能順利上工。

李雅芬自己已陸續送出3輛腳踏車助弱勢者上工，還揪朋友、同事將閒置腳踏車送出去，最近擴大為「上-Bike募集行動」，結合在地的興南里長殷大為、社區居民、製麵工廠、單車館、瑞泰老人長期照護中心，募集12輛腳踏車，協助維護修理，並成功送給6位弱勢求職者。

嘉義就業中心主任劉達源表示，為弱勢求職者解決代步工具，能讓他們有機會面試求職，後續穩定就業，感謝各界捐助腳踏車，期待這項活動為弱勢待業者帶來更多希望與機會，有需求者可洽嘉義就業中心（05）2240656。

殷大為認為，嘉義就業中心就在南興里，社區共同合作找出閒置腳踏車，既可整理社區環境，又能讓閒置腳踏車活用起來，幫助有需者融入職場，一舉數得。