新北市樹林區樹林派出所17日接獲民眾報案，起因是對狗叫聲不滿，對飼主家錄影，飼主見狀心生不滿而發生口角糾紛，警方獲報後到場調解，據了解事主住在保安街二段的一處公寓，每到晚上7點對面鄰居家的狗就會開始叫，要開窗罵他們才會制止，對此警方表示，當天晚上去並沒有聽到狗叫聲，只能先柔性勸導，也請報案人先自主蒐證，才能依法處置。

警方說明，當天到場並無聽到狗叫聲，因此無法對飼主開罰，只能口頭勸導，也請事主自行蒐證，若後續證據充足才能依法開罰。周遭住戶表示，狗狗平常不會亂吠叫，因該住戶有家人昨日發生意外，皆外出處理致無人在家照顧，狗狗才有吠叫情形。

新北市環保局表示，倘民眾有此方面的困擾，民眾可撥打1999市政服務專線反映。另因狗叫聲通常不具持續性或不易量測。根據噪音管制法第6條規定：「製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音者，由警察機關依有關法規處理之。」民眾亦可就近向轄區警察機關反映，請警察機關依有關法規處理。