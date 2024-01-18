國民黨立委當選人韓國瑜18日在臉書宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。但韓也表示只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選。對此，民眾黨仍要求回應四大訴求，「本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。」
台灣民眾黨指出，台灣民眾黨已提出多項國會改革訴求，期待兩大黨推派有意願參選立法院正副院長參選人，具體回應本黨提出之四大訴求，作為後續參考依據，本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。
國民黨立委當選人韓國瑜18日在臉書宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。但韓也表示只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選。對此，民眾黨仍要求回應四大訴求，「本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。」
台灣民眾黨指出，台灣民眾黨已提出多項國會改革訴求，期待兩大黨推派有意願參選立法院正副院長參選人，具體回應本黨提出之四大訴求，作為後續參考依據，本黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。
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